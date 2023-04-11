Фото: скриншот видео из соцсетей Андрея Клычкова

Участники СВО поблагодарили орловцев за гуманитарную помощь. Губернатор Андрей Клычков опубликовал присланное военнослужащими видео.

По словам главы региона, гуманитарные грузы, которые регулярно отправляются из Орловской области в зону СВО, зачастую делятся между несколькими воинскими подразделениями. Военные передают соседним отрядам необходимые им вещи. Накануне, получив посылки из Колпнянского района, военнослужащие из Орловской области отдали часть груза другому отряду земляков, располагавшемуся в нескольких километрах от них.

– Это настоящий пример слаженности и взаимовыручки солдат, которые передают слова большой благодарности всем неравнодушным жителям Орловской области и Колпнянского района в частности, – пояснил Андрей Клычков в соцсетях.