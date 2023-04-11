Орловец, до смерти избивший своего знакомого, получил 9 лет тюрьмы

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В Орловской области суд вынес обвинительный приговор жителю Орла, который признан виновным в совершении убийства. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Следствием и судом установлено, что вечером 16 октября 2022 года осужденный находился дома у своих знакомых в деревне Никуличи и распивал с ними спиртное. С одним из мужчин у орловца произошел словесный конфликт, и обвиняемый избил его руками и ногами по голове и телу. От полученных ударов потерпевший скончался на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Также ему назначена мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.