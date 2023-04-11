Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

«Земляную гору» в Орловской области отремонтируют почти за пять миллионов рублей. Андрей Клычков посетил в Болхове объекты, ожидающие благоустройства.

На общественной территории «Земляная гора», победившей в рейтинговом голосовании по благоустройству в 2022 году, планируется укладка тротуара из плитки площадью 954 квадратных метров. Рабочие установят шесть лавочек и шесть урн. Организуют освещение, смонтировав десять декоративных фонарей. Склон будет отгорожен декоративным забором длиной 384 метров.

Всего благоустройство «Земляной горы» обойдется бюджету в 4,8 миллионов рублей. Работы должны завершиться 17 июля.

Кроме того, на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 1 по переулку 1-й Калининский в 2023 году будет направлено 1,2 миллионов рублей. Работы завершатся в середине июля. Во время работ предстоит установить бордюрный камень, уложить асфальтобетонное покрытие на площади 690 квадратных метров. На территории установят три скамейки, три урны для мусора и три светильника уличного освещения.

Благоустройство затронет и территорию двора дома 72 по улице Первомайской. На его реставрацию предусмотрено 1,4 миллионов рублей. Будет устроено асфальтобетонное покрытие, установлен бордюрный камень, скамейки, урны, уличные светильники.