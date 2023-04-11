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Орловцы смогут получить экспресс-выписку из госреестра недвижимости бесплатно. Сделать это можно на портале Госуслуг.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области. Нововведения вступили в силу 1 марта. Теперь на Госуслугах доступен новый сервис, позволяющий собственнику недвижимости за одну минуту бесплатно получить онлайн-выписку из ЕГРН. После отправки запроса она появится в личном кабинете пользователя.

- Экспресс-выписка содержит персональные данные о правообладателе недвижимости, информацию о совладельцах и прежних собственниках, сведения об объекте недвижимости и его характеристики: кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию, площадь и другие данные, - уточнили в ведомстве.

Запросить такую выписку может только сам собственник недвижимого имущества. Также на портале Госуслуг доступны другие виды выписок: о переходе прав на объект недвижимость или о кадастровой стоимости. Получить бумажную выписку с печатью можно по-прежнему в офисе МФЦ.