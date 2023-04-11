В Орле отремонтируют дворы за счет Москвы Фото: Елена Зябкина

В Орле отремонтируют дворы за счет Москвы. Постановление о межбюджетном трансферте подписал губернатор Андрей Клычков.

Согласно документу, областному центру будет выделено 300 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на программу формирования комфортной городской среды. Глава региона ранее сообщал, что средства Орловщине дала столица.

На эти деньги должны будут дополнительно отремонтировать дворы. В частности, средства пойдут на строительство детских и спортивных площадок, парковочных мест, подъездов ко дворам, озеленение, реконструкцию мини-футбольного поля, а также создание малых архитектурных форм.