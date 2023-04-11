Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

В Орле наградили отличившихся в СВО росгвардейцев. Правоохранителям вручили медали, а также почетные грамоты и благодарности за мужество и героизм.

Торжественная церемония награждения росгвардейцев отличившихся во время специальной военной операции на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Управлении Росгвардии региона.

Награды правоохранителям вручил руководитель Управления Росгвардии по Орловской области полковник полиции Сергей Старосельцев. Он поблагодарил коллег за высокий уровень профессионализма и преданность служебному долгу.

«С начала проведения специальной военной операции личный состав выполнил все задачи в полном объеме, потерь среди личного состава не допущено», - подчеркнул Сергей Старосельцев.

За мужество и героизм росгвардейцам вручили медали Суворова и Жукова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За спасение погибавших» и «За отличие в охране общественного порядка», а также почетные грамоты и благодарности.