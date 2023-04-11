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Не желая платить дополнительный исполнительский сбор, орловец погасил задолженность по алиментам. Сумма долга превысила 300 тысяч рублей.

Исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов находилось в Ливенском районном отделении судебных приставов. Деньги на содержание своей несовершеннолетней дочери орловец выплачивал нерегулярно и не в полном объеме. Так у него накопилась задолженность, сумма которой перевалила за 300 тысяч рублей.

- Судебный пристав предупредил должника о мерах принудительного исполнения, в том числе, о взыскании дополнительно исполнительского сбора в случае не оплаты долга в установленный законом срок в размере свыше 20 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Только после этого мужчина полностью оплатил задолженность по алиментам.