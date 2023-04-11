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Отопительный сезон в Орловской области в ближайшее время завершать не планируют. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков.

В связи с быстротечной весной и, как следствие, резким потеплением, многих орловцев интересует вопрос о завершении отопительного сезона. 10 апреля во время традиционного разговора с жителями региона Андрей Клычков освятил злободневную тему.

– Мы сегодня обсуждали, учитывая приход теплой погоды, возможность завершения отопительного периода. Дал поручение пока неделю мониторить ситуацию, потому что разные прогнозы погоды у нас. До понедельника договорились решений не принимать, а дальше исходить из ситуации. Но думаю, что пока рано отключать отопление, – сообщил глава Орловщины.