Фото: Юрий Парахин

В Орле появятся новые велодорожки. Ремонтируемые дороги областной столицы осмотрел мэр Юрий Парахин.

Так, по сообщению главы города, речь идет об улице Космонавтов и улице Комсомольской. Их благоустраивают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Вдоль Комсомольской создадут около пятидесяти новых машиномест. На сегодняшний день рабочие приступили к фрезерованию.

Кроме того, на дорогах появятся велодорожки, совмещенные с пешеходной зоной. Ремонт улицы Космонавтов, по словам мэра, в планах закончить на месяц раньше сроков – в конце июня.

– Объекты масштабные, много примыканий, меняются габариты проезжей части, появляются новые парковки, поэтому на каждом этапе надо быть на объекте с подрядчиком, – поделился в соцсетях Юрий Парахин.