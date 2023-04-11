Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области ребенок после пожара попал в больницу. Он самостоятельно выбрался из загоревшегося дома.

О возгорании в трехквартирном жилом доме на улице Стрелецкой в Ливнах пожарные узнали 10 апреля в 14:34. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Когда к месту происшествия прибыли пожарные, одна из частей дома горела открытым пламенем. Кроме того, существовала угроза распространения огня на смежные квартиры. В результате пожара в жилом доме выгорела одна из квартир, остальные квартиры частично были повреждены огнем. Из горящего дома самостоятельно эвакуировался 13-летний ребенок, которого после осмотра врачей госпитализировали в Ливенскую ЦРБ. Причину пожара устанавливают специалисты.