Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пенсионерка погибла в пожаре. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Жилой дом на улице Грекова в поселке Колпны загорелся около пяти часов вечера 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара выгорело помещение кухни. Из пожара сотрудники МЧС спасли 43-летнего мужчину. Спустя несколько минут внутри дома была обнаружена погибшая 73-летняя женщина.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области было ликвидировано 118 возгораний, 90 % процентов из которых приходится на тушение сухой травы.