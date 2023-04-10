Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Пьяный орловец устроил дебош в пиццерии. Мужчину задержали силовики.

Скандал пьяный орловец учинил в одной из пиццерий Заводского района. 54-летний житель областного центра нарушал общественный порядок, оскорблял персонал заведения и других посетителей. На замечания хулиган не реагировал.

По тревожному сигналу в заведение общепита на Карачевском шоссе выехали сотрудники Росгвардии. Как оказалось, этот мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности.

По информации пресс-службы регионального Управления Росгвардии, для дальнейшего разбирательства правоохранители доставили хулигана в отдел полиции.