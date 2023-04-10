Фото: Екатерина Ерохина

В Орловской области начался второй этап благоустройства усадьбы Шеншиных. Об этом сообщила глава Мценского района Екатерина Ерохина.

Накануне глава муниципалитета и представители подрядной организации обсудили рабочие моменты, график работ, оценили состояние парка после зимы.

После второго этапа благоустройства в парке появятся малые архитектурные формы – перголы и скамейки, идет монтаж стационарной сцены. В прошлом году были смонтированы каркасы входной группы и чайного павильона, в ближайшее время их предстоит обшить деревом. Также появится поляна Единорогов. По словам Екатерины Ерохиной, скульптуры установят после улучшения погодных условий.

– В парке будет работать прокат спортивного инвентаря – в частности, в летний период ждем всех желающих покататься на самокатах и роликах, – написала в соцсетях глава Мценского района.