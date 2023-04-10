Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловцы убрали мусор с улиц Советского района областной столицы. Жители муниципалитета присоединились к весеннему наведению порядка.

К «марафону чистоты» 10 апреля присоединились и жители многоквартирных домов, и трудовые коллективы, и сотрудники городской администрации.

– В разных точках Советского района становится все больше мешков с мусором и все краше дворы, улицы и скверы, – рассказали в пресс-службе мэрии Орла.

Ранее «Комсомолке» стало известно, что в рамках экологического двухмесячника, с третьего апреля по первое июня, в регионе высадят тысячу деревьев. При этом, в экологическом мероприятии примут участие около 200 тысяч человек включая 2,5 тысяч трудовых коллективов и более 500 образовательных учреждений.