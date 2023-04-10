Фото: скриншот из видео пресс-службы мэрии Орла

Орловскому мобилизованному депутату Владимиру Строеву передали 400-килограммовую посылку. Груз собирали в Орле.

В посылку вошли продукты питания (преимущественно мясные и рыбные консервы, каши), предметы гигиены, нательное белье. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Еще раз благодарим всех неравнодушных граждан, наших жителей за каждодневную помощь. Уверена, что каждый такой груз приближает день нашей общей победы», — подчеркнула Первый заместитель мэра города Орла Ирина Проваленкова.

Напомним, в конце октября прошлого года Владимира Строева призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. В марте мотострелковой роте, в который служит депутат, передали 350 килограмм медикаментов и продуктов питания.