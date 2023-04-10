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В Орловской области начались подготовительные работы по расчистке реки Сосна. Благоустройство русла водного объекта обойдется бюджету в 37,9 миллионов рублей.

Мероприятия по улучшению экологического состояния гидрографической сети на участке реки Сосна в поселке Колпна начаты в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Расчистка русла реки значительно увеличит ее пропускную способность на участке 3,5 километров и создаст на территории поселка более благоприятные экологические условия для жителей.

Сейчас около русла реки ведутся предварительные работы: спил деревьев, расчистка территории от кустарников. Полноценная работа начнется после окончания нереста рыб – с 10 июня.

Помимо этого, Андрей Клычков упомянул, что планируется расчистка реки Ока в пределах от Красного моста вниз по течению до моста имени 60-летия Октября на территории города Орла протяженностью 1,5 километров. Для этого необходимы дополнительные средства из федерального бюджета.