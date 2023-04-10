В 10 районах Орловской области приступили к севу ранних яровых Фото: Елена Зябкина

В 10 районах Орловской области приступили к севу ранних яровых. Хозяйства региона проводят подкормку зерновых.

В регионе на сегодняшний день, по сообщению телеграм-канала «Телеграммы из Орла», посеяно 3,98 тысяч гектаров в том числе 1,66 тысяч гектаров яровой пшеницы, 1,56 тысяч гектаров ячменя ярового, 590 гектаров овса и 180 гектаров гороха. В Дмитровском районе приступили к севу рапса ярового, посеяно 20 гектаров.

В этом году аграриям предстоит подкормить более 291 тысячи гектаров озимых зерновых и 48,9 тысяч гектаров озимого рапса, а также более 40 тысяч гектаров многолетних трав.

По данным на сегодняшний день, подкормку провели на площади 248,5 тысяч гектаров (85,8 % от плана). Из них на площади 41,3 тысяч гектаров подкормили озимый рапс, еще на площади 28,1 тысяч гектаров – многолетние травы.

Хозяйства муниципалитетов Орловщины ведут работу по подготовке почвы к севу яровых. Так, уже подготовлено 60,2 тысяч гектаров, закрытие влаги произведено на площади 199,4 тысяч гектаров. Подготовлено 150 гектаров почвы под сев сахарной свеклы.