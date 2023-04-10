Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В ДТП под Орлом погибла 72-летняя женщина. Авария произошла 8 апреля на автодороге «Орел-Тамбов».

По данным региональной Госавтоинспекции, в 12 часу дня 72-летний водитель автомобиля Ваз 2110 ехал по данной дороге со стороны села Крутое. В районе 124 километра на нерегулируемом перекрестке автомобилист столкнулся с автомобилем Ниссан, под управлением 71-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя получили травмы, госпитализированы. 72-летняя ассажирка автомобиля Ваз погибла на месте ДТП, 49-летняя пассажирка авто получила травмы.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых 9 человек получили телесные повреждения, один погиб.