Фото: СУ СК России по Орловской области

Орловчанку на 8 лет лишили свободы за убийство сожителя. Женщина ударила мужчину ножом в грудь.

В Орловской области суд вынес обвинительный приговор жительнице Железнодорожного района города Орла, которая признана виновной в совершении убийства. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Следствием и судом установлено, что в июне 2022 года подсудимая выпивала вместе со своим сожителем в квартире. На почве личной неприязни женщина нанесла потерпевшему проникающий удар кухонным ножом в область груди. От полученного повреждения мужчина скончался на месте.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительном учреждении общего режима.