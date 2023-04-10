Фото: соцсети Владимира Ивановского

Школа на Зеленина в Орле в этом году примет первых учеников. Сдать учебное заведение должны осенью.

Сейчас в будущем учебном заведении, по сообщению телеграм-канала «Телеграммы из Орла», закончены работы по устройству монолитных перекрытий, кровли, оконных блоков, противопожарных и входных дверей, сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, водоснабжения, вентиляции. Установлена трансформаторная подстанция, смонтирована котельная. Закончены штукатурные работы. Здание находится на этапе отделочных работ: выполняется монтаж дверей, облицовка стен, устройство покрытий полов из керамогранитной плитки, монтаж подвесных потолков.

Помимо этого, в школу закупили оборудование для оснащения школьного информационно-библиотечного центра, электронную библиотеку. Впервые в общеобразовательной школе все учебные кабинеты будут оснащены рельсовой системой интерактивных классных досок. В кабинеты физики, химии и биологии закуплены цифровые лаборатории.

Известно, что в школе появится технопарк «Кванториум». Откроется актовый зал на 560 мест. На сегодняшний день уже ведется набор педагогов и формирование списка учеников на основе заявок родителей.