Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле на Полярной уложили первый слой асфальта. Завершить ремонт предстоит к 30 июня.

На прошлой неделе на улице полностью сняли верхний слой асфальта на площади 2 900 квадратных метров и завершили демонтаж бортового камня.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас бригады ООО «Газ Ресурс» продолжают устанавливать бортовой камень и размечать тротуары. В ходе ремонта на участке дороги появятся дополнительные парковочные карманы. Их уже отсыпают щебнем.

Напомним, в 2022 году на ремонт дорог Орла дополнительно выделили 180 миллионов рублей. За эти деньги на улицах Деповской, Дениса Давыдова, Мостовой, генерала Родина от участка на Мостовой до Веселой, Салтыкова-Щедрина, Кольцевой, Энгельса, Полярной, Базовой, частично на Наугорском шоссе и Кромском проезде снимут старый асфальт и уложат новый.