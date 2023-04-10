Фото: Елена Зябкина

В Орловской области срок по подключению к объектам водоснабжения сократился на 35 дней. Этому предшествовал ряд мероприятий, проведенных в регионе.

Так, по сообщению телеграм-канала «Телеграммы из Орла», в рамках реализации бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток» командой Орелводоканала были организованы консультации по оказанию методической помощи инвесторам, разработаны типовые формы и рекомендации по оформлению заявлений на подключение к объектам водоснабжения и водоотведения, пересмотрены внутренние регламенты работы путем сокращения сроков подготовки техзадания закупочных процедур и оптимизации взаимодействия с Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области.

В итоге срок подключения к инфраструктуре водоснабжения для орловских инвесторов сократился до 176 дней.