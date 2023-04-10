Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 8:04

В Орловской области срок по подключению к объектам водоснабжения сократился на 35 дней

Этому предшествовал ряд мероприятий, проведенных в регионе
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области срок по подключению к объектам водоснабжения сократился на 35 дней. Этому предшествовал ряд мероприятий, проведенных в регионе.

Так, по сообщению телеграм-канала «Телеграммы из Орла», в рамках реализации бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток» командой Орелводоканала были организованы консультации по оказанию методической помощи инвесторам, разработаны типовые формы и рекомендации по оформлению заявлений на подключение к объектам водоснабжения и водоотведения, пересмотрены внутренние регламенты работы путем сокращения сроков подготовки техзадания закупочных процедур и оптимизации взаимодействия с Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области.

В итоге срок подключения к инфраструктуре водоснабжения для орловских инвесторов сократился до 176 дней.