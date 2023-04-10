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НовостиОбщество10 апреля 2023 8:02

В Орловской области с 22 апреля заработают 17 дачных маршрутов

Решение о запуске движение по сезонным маршрутам было принято на аппаратном совещании у губернатора
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области с 22 апреля заработают 17 дачных маршрутов. Решение о запуске движение по сезонным маршрутам было принято на аппаратном совещании у губернатора.

Автобусы выйдут на маршруты на неделю раньше планового срока. Кроме того в регионе продолжит курсировать транспорт 14 круглогодичных межмуниципальных маршрутов пригородного сообщения.

Также по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова с 1 мая в регионе восстановят движение дневных поездов «Орел – Верховье – Орел». С началом дачного сезона планируется ввести поезд «Орел – Верховье», с отправлением со станции «Орел» в 13:45, а также поезд «Верховье – Орел», с отправлением из пгт. Верховье в 15:30.

Уточняется, что все льготы на сезонных маршрутах будут сохранены. Дополнительно в городе Орле введены льготы для всех участников специальной военной операции и членов их семей