Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловских писателей наградили медалью «200 лет со дня рождения Н. Я. Данилевского». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Памятную медаль учредили орловские реготделения Российского военно-исторического общества, Императорского православного палестинского общества и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Награду из рук заместителя директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при президенте РФ Виктора Ливцова получили орловцы-члены Союза российских писателей: Геннадий Майоров, Михаил Коньшин, Ольга Аристарина, Валерий Анишкин, московский писатель Наталия Елизарова.

Всего представителям ученого и культурного сообщества региона планируется вручить около 100 наград за вклад в сохранение творческого наследия и исторической памяти о знаменитом уроженце Орловской губернии.

Напомним, в 2023 году в Орловской области отмечается юбилей известного социолога, культуролога, публициста, геополитика, уроженца Орловской губернии Николая Яковлевича Данилевского.