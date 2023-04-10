Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области определили победителя конкурса «Ученик года-2023». Им стал учащийся гимназии № 34 города Орла Всеволод Смирнов.

Свои таланты на заочном этапе конкурса, в презентациях, дискуссии, мастер-классах и викторинах продемонстрировали 19 участников из разных муниципалитетов области. Ребятам была предложена литературная викторина по педагогическому творчеству Ушинского, а также испытание «Встреча поколений». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Кроме того, для участников конкурса подготовили интерактивную программу «Партизанская тропа», посвященную 80-летию парада партизан, состоявшегося 19 сентября 1943 года.

По итогам регионального конкурса победителем стал Всеволод Смирнов – учащийся гимназии № 34 города Орла. Второе место заняла Юлия Лосева – учащаяся Залегощенской средней общеобразовательной школы № 1 Залегощенского района. Третье место досталось Антону Первых – учащемуся 10 класса образовательного центра «Созвездие Орла».