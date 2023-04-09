Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле с 10 апреля начнут курсировать ночные автобусы. Транспорт будет запущен в тестовом режиме.

С понедельника в городе планируют запустить ночные маршруты №1H и №2Н. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Маршрут №1Н будет следовать через мост Дружбы и отправляться от санатория «Лесной» в 22:10, 00:06, из 909 квартала — в 23:02 и 0:58. Уточняется, что по пути в 909 квартал автобус будет заезжать на ЖД вокзал в 22:30 и 0:26, по пути на санаторий «Лесной» в 23:32 и 01:28. Время приезда подстроено к приходу поездов «Анапа — Москва» в 23:22, «Москва — Белгород» в 00:54 и «Москва — Белгород» в 01:32.

Маршрут №2Н пустят через улицу 1-ю Посадскую, улицу Октябрьскую и улицу Герцена. Отправление — от санатория «Лесной» в 23:32 и 01:37, от улицы Емлютина в 00:28 и 02:33. Автобус по пути на улицу Емлютина будет заезжать на ЖД вокзал в 23:52 и 01:57, по пути на санаторий «Лесной» в 01:03 и 03:08. Время приезда подстроено к приходу поездов «Курск — Москва» в 23:45, «Москва — Белгород» в 00:54 и «Белгород — Москва» в 02:19.