Фото: Нина Соколова

Орловец, потративший с чужой карты почти десять тысяч рублей, попал под статью. Платежное средство он нашел на улице.

Обнаружив утерянную банковскую карту, житель областного центра не поспешил вернуть ее владельцу. С нее 29-летний орловец совершил два перевода на личный счет и счет своей знакомой и оплатил услуги сотового оператора. Затем он отправился по магазинам, где купил за чужой счет продукты. Всего мужчина успел потратить 9500 тысяч рублей.

В отдел полиции по Заводскому району обратился хозяин платежного средства, как только увидел списание различных сумм. Правоохранители завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).

По информации пресс-службы регионального УМВД, похитителя задержали сотрудники уголовного розыска. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.