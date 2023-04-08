Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 апреля 2023 10:37

Орловец, потративший с чужой карты почти десять тысяч рублей, попал под статью

Платежное средство он нашел на улице
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Орловец, потративший с чужой карты почти десять тысяч рублей, попал под статью. Платежное средство он нашел на улице.

Обнаружив утерянную банковскую карту, житель областного центра не поспешил вернуть ее владельцу. С нее 29-летний орловец совершил два перевода на личный счет и счет своей знакомой и оплатил услуги сотового оператора. Затем он отправился по магазинам, где купил за чужой счет продукты. Всего мужчина успел потратить 9500 тысяч рублей.

В отдел полиции по Заводскому району обратился хозяин платежного средства, как только увидел списание различных сумм. Правоохранители завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).

По информации пресс-службы регионального УМВД, похитителя задержали сотрудники уголовного розыска. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.