Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Покровской районной больнице полностью обновился автопарк. Медучреждение получило пять машин скорой помощи и два автомобиля для нужд поликлиники.

С ходом реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Покровском районе ознакомился губернатор области Андрей Клычков лично. Глава региона посетил районную больницу.

Так, в рамках этого проекта в Покровском районе ввели в эксплуатацию семь новых ФАПов. В этом году капитально отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт в селе Смирные. Кроме того, в районной больнице появилось пять новых машин скорой медпомощи и две для нужд поликлиники.

- Опыт Покровской ЦРБ - пример того, как нужно работать с молодыми кадрами. За пять лет реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в район привлекли 19 врачей и 12 фельдшеров, то есть почти 10% от всех участников программы в области. Самое главное, что большинство из них продолжают здесь работать. Это очень хороший результат, - отметил Андрей Клычков.