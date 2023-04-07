Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле поймали двух мужчин с 16 свертками амфетамина. Наркотик они намеревались распространить.

С поличным двух орловцев 30-ти и 32-х лет оперативники задержали в Советском районе. В принадлежащей одному из них машине были найдены семь свертков с наркотическим средством. Также полицейские обнаружили еще три таких свертка у одного из мужчин при личном досмотре и шесть – у другого. Проведенное исследование показало, что в них было почти 23 грамма амфетамина. На приятелей завели уголовное дело.

Кроме того, у 32-летнего задержанного наркотики хранились и в квартире. Сотрудники полиции изъяли запрещенное вещество и направили в Экспертно-криминалистический центр. Там уточнили, что дома орловец хранил около шести граммов метилэфедрона.

- В отношении мужчины следственной частью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В настоящее время расследование данных дел продолжается, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.