Фото: ProSport57

Около ста орловцев получили знаки отличия ГТО. Церемония прошла в манеже Училища олимпийского резерва.

Выполнившие комплекс ГТО в IV квартале 2022 года на «золото» получили знаки и удостоверения из рук генерального директора «Училище олимпийского резерва» Дмитрия Шатохина, участника трех Олимпийских игр велогонщика Дениса Меньшова и главного специалиста развития спорта и физкультурно-массовой работы Департамента физической культуры и спорта Руслана Афанасова. Они стали одними из последних участников, кто сдавал нормы ГТО по старым правилам.

Новые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в России вступили в силу 23 марта. Было увеличено число возрастных ступеней, а также исключен ряд испытаний. Отныне количество возрастных ступеней равно 18, вместо 11 прежних.