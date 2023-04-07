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В Орловской области дом без окон и дверей проверили на предмет аварийности. В настоящее время в этом здании никто не проживает.

Проверку соблюдения жилищного законодательства провела прокуратура Залегощенского района. Установлено, что многоквартирный дом №3 по улице Мира в деревне Васильевка, в котором, к счастью, никто не проживает, находится в неудовлетворительном состоянии. В здании отсутствует большая часть оконных и дверных проемов, водоснабжение, водоотведение и отопление. Кроме того, в доме повреждены вертикальные перекрытия и межкомнатные перегородки. Несмотря на это постройка включена в программу капитального ремонта.

- В целях обеспечения законности прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Залегощенского района провести обследование многоквартирного дома на предмет его аварийности, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

Решением суда требования ведомства удовлетворены. Судебный акт вступил в законную силу.