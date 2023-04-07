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В Орловской области забраковали более тысячи тонн зерна из-за недействительной декларации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Нарушение требований технического регламента Таможенного союза было установлено в марте этого года.

Изготовитель зерна, ответственный за соответствие фактического количества товара документации, допустил недостоверное декларирование партии пшеницы на пищевые цели, урожая 2022 года, весом 1250 тонн. Она не прошла необходимое подтверждение соответствия требованиям технического регламента «О безопасности зерна».

В итоге Управление Россельхознадзора решило признать недействительной декларацию о соответствии. Кроме того, недобросовестному изготовителю были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.