Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле на улице Полярной сняли старый асфальт. Ремонтные работы планируют закончить летом.

В настоящее время на улице Полярной полностью снят верхний слой асфальта на площади 2 900 квадратных метров и практически завершен демонтаж бортового камня. В ходе ремонта на участке дороги

появятся дополнительные парковочные карманы. Сейчас на объект доставляют щебень для их отсыпки.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подрядчик должен сдать дорогу до 30 июня.

Напомним, в 2022 году на ремонт дорог Орла дополнительно выделили 180 миллионов рублей. За эти деньги на улицах Деповской, Дениса Давыдова, Мостовой, генерала Родина от участка на Мостовой до Веселой, Салтыкова-Щедрина, Кольцевой, Энгельса, Полярной, Базовой, частично на Наугорском шоссе и Кромском проезде снимут старый асфальт и уложат новый.