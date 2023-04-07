Фото: Ольга Супонева

В Орловской области осудили «минера» 44 школ. Ближайшие три года молодой человек проведет в колонии.

Такое решение вынес Орловский районный суд. Ложные сообщения о минировании от орловца поступили в экстренную службу в сентябре прошлого года. Сначала пьяный молодой человек сообщил о заминировании всех школ Орла, а затем о бомбах в реставрационном строительном техникуме.

Так, под проверку оперативников попало 44 школы Орла и техникум. Ни в одном из учебных заведений опасных предметов обнаружено не было.

Орловец признал свою вину. Суд пришел к выводу, что хулиган своими действиями нарушил общественный порядок и посеял панику. Молодого человека приговорили к 3 годам колонии-поселения. Приговор суда не вступил в законную силу.