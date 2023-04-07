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В Орловской области от укусов клещей пострадали 17 человек. Именно столько орловцев обратилось в медучреждения.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, по состоянию на шестое апреля в число пострадавших от опасных членистоногих вошло пятеро детей. При этом, случаев заболевания иксодовым боррелиозом не зарегистрировано.

В регионе на сегодняшний день организован зооэнтомологический мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней, эндемичных для нашего региона. Клещевой энцефалит на территории Орловской области не регистрируется.

Управление Роспотребнадзора напомнило орловчанам, что при прогулках на природе стоит отдавать предпочтение светлой одежде, чтобы быстро выявить клеща. Помимо этого, следует надеть куртку с капюшоном или заправить волосы под косынку или шапку, ворот рубашки плотно застегнуть, верхнюю часть одежды заправить в брюки, брюки заправить в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой.

– Желательно проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей каждые 15 – 20 минут. При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, – рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, жители Орловщины для исключения потенциального риска заражения инфекциями, передающимися клещами, могут сдать удаленного клеща на исследование в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».