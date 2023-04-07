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Прокурор Орловской области провел личный прием предпринимателей. По поступившим обращениям проведут проверки.

На прием к прокурору области Алексею Тимошину пришли шесть орловских предпринимателей. От них поступили обращения о наличии задолженности по исполненному муниципальному контракту, долгом рассмотрении заявки о подключении к коммунальному объекту, проверке соблюдения уголовно- процессуального законодательства и по другим вопросам.

На приеме предприниматели получили ответы на интересующие вопросы, а также им разъяснили положения действующего законодательства. Прокурор дал поручения провести проверки по каждому поступившему обращению. Их результаты проконтролирует ведомство.

Как отметили в прокуратуре Орловкой области, ранее к Алексею Тимошину обратился генеральный директор одной из организаций, с которой договоры заключили несколько бюджетных учреждений Орловщины. Выполненные по ним работы не были своевременно оплачены. Вопрос решился после вмешательства прокуратуры: перед предпринимателем была погашена задолженность в размере четырех миллионов рублей.