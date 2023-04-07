Фото: социальный отдел Орловской епархии

В храме под Орлом выдают одежду семьям беженцев и мобилизованных. Партию одежды передали отделу благотворительности Орловской епархии.

Крупная сеть магазинов пожертвовала вещи для детей и взрослых на общую сумму более 1,2 миллионов рублей. Благотворители передали Церкви демисезонные пальто, куртки, свитеры, брюки, футболки и многое другое. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Полученную гуманитарную помощь епархиальный социальный отдел выдает всем нуждающимся, в том числе членам семей мобилизованных и беженцев.

Необходимые вещи можно получить в пункт выдачи при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», который находится по адресу: Орловский муниципальный округ, поселок Знаменка, улица Советская, 99. Склад работает по будням с 10:00 до 14:00. Телефон для справок +7 (953) 618-54-08.