Фото: Сергей Лежнев

Орловская область отправила участникам СВО топливо и строительные инструменты. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

Посылка была доставлена военным в район Кременной Луганской Народной Республики. Формировали груз в Новодеревеньковском районе.

Военнослужащим передали строительные инструменты, керосин и бензин, лампочки. Помимо этого, участники СВО получили предметы личной гигиены: мыло, полотенца, средства для бритья, шампуни, зубные щетки и паста, порошок, влажные салфетки. В груз вошли также нижнее белье, тактические кроссовки, футболки, летние комплекты формы «Горка», балаклавы, тактические перчатки, бейсболки и рюкзаки.

По традиции Орловская область собрала большую партию продуктов питания. Военнослужащим привезли мясные каши, тушенку, макароны, воду, чай и кофе, паштеты, консервы, сгущенку, шоколад, картофельное сухое пюре, конфеты и печенье, сахар, растительное масло, крупы, соусы и приправы, хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты, спички, сигареты и зажигалки, а также мед и фрукты. Кроме того, в посылку вошли лекарственные препараты, бинты, пластыри и многое другое.