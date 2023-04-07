Фото: Патриот 57

В Орловской области пройдет военно-медицинская игра, посвященная памяти Владимира Турбина. Мероприятие состоится 22 апреля на территории Базы отдыха «Лесная поляна» Среднерусского института управления – филиал РАНХиГС.

Участниками военно-медицинской игры станут орловские студенты и школьники, воспитанники военно-спортивных и военно-патриотических организаций: команды по 5 человек в возрасте от 16 до 23 лет. Им предстоит пройти несколько этапов состязаний: огневая подготовка, реанимационные действия, эвакуация «условно раненого» из зоны обстрела, эвакуация из «зоны обстрела» при помощи эвакуационной стропы, наложение шины на поврежденную конечность, мышеловка и другие.

Заявки на участие можно подать до 18 апреля по электронной почте: patriot-57.orel@mail.ru с пометкой «Военно-медицинская игра».

Владимир Иванович Турбин – орловский врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением больницы МОПРа. В годы оккупации Орла он был одним из организаторов подпольного госпиталя для русских солдат, офицеров, партизан, созданного на территории областной больницы. В 1966 году Турбин был награжден медалью «За отвагу».