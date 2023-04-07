Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Ход реконструкции Красного моста проинспектировал губернатор Орловской области. На объекте работает 123 человека и 14 единиц техники.

Сейчас на переправе окончен монтаж коммуникационного моста, полностью смонтирована теплотрасса, выполнены врезки и запущен теплоноситель. Помимо этого, закончены работы по выносу и переключению всех инженерных сетей, по укреплению центральной опоры, по монтажу подпорных стенок ПСМ с отсыпкой дренирующим грунтом пространства между подпорными стенками. Полностью демонтирован центральный металлический пролет, забетонированы восемь из девяти участков монолитной плиты на левом берегу и все шесть участков на правом берегу, забетонирована большая часть монолитной стены.

– Особое внимание уделяется необходимости сохранения исторического облика моста. Также отмечу, что на мосту будут установлены тротуарные ограждения, которые защитят пешеходов в случае дождя или снега от грязи из-под колес проезжающих автомобилей, – сообщил Андрей Клычков.

Сейчас рабочие монтируют ливневую канализацию и инъекцируют арочные своды. Отмечается, что временная перекатная опора на правом берегу смонтирована на 80%. Там же собирается стапель, где в последующем будет производиться сбор металлических балок для центрального пролета.