Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле на Полесской сук дерева упал на две легковушки. Из людей никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на улице Полесской мусоровоз зацепил кузовом трухлявый и полый внутри сук. Он упал на две машины, проезжавшие рядом с деревом.

- Мы продолжаем сносить аварийные, сухие и больные деревья, а также деревья, которые растут с нарушением СНиП, чтобы не допустить подобных ситуаций. Компенсационная высадка, безусловно, предусмотрена: в этом году только в рамках муниципального контракта на озеленение будет высажено 450 деревьев, - отметили в пресс-службе мэрии Орла.

Кроме того, сотни новых саженцев появятся в городе в рамках благоустройства общественных пространств и ремонта дорог, а также в рамках экологических акций крупных предприятий.