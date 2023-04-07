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Орловский музей Тургенева и Донецкий республиканский краеведческий музей заключили соглашение о сотрудничестве. Его целью является популяризация культурно-исторического наследия.

Долговременное и всестороннее сотрудничество учреждений культуры усилит процессы интеграции в культурное пространство России Донецкого республиканского краеведческого музея. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

Донецкий республиканский краеведческий музей был основан в 1924 году. Первых посетителей музей принял спустя два года. Фонды музея тогда насчитывали 2000 экспонатов.

Сейчас в структуру Донецкого республиканского краеведческого музея, помимо основного музея, входят следующие отделы: военно-исторический музей Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс «Саур-Могила», музей Прокофьева, «Музей леса», музей-усадьба Немировича-Данченко.

Фондовая коллекция музея составляет около 200 тысяч предметов.