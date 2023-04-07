Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на территории аэропорта «Южный» огонь охватил около 10 гектаров сухой травы. Возгорание произошло вечером 6 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Орловские огнеборцы нескольких часов тушили 3 очага горения сухой травы. Ситуация осложнялась сильными порывами ветра и тем, что пожарным приходилось пешком добираться до огня и тушить его подручными средствами и ранцевыми огнетушителями.

- Причинами горения сухой травы чаще всего становится неосторожность с огнем, детская шалость или даже намеренный поджог. При сильном ветре огонь быстро распространяется, и площадь горения увеличивается, приобретая угрожающий характер. Травяные палы представляют реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

ГУ МЧС региона призывает орловцев прекратить жечь сухую траву и напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Так, за поджог травы можно получить штраф до 15 тысяч рублей, для должностного лица – до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – .до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафов увеличивается. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.