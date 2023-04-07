Фото: Елена Зябкина

Орловцы могут поучаствовать в исторической акции «Диктант Победы». Жители региона проверят свои знания о Великой Отечественной войне.

«Диктант Победы» пройдет, сегодня, 7 апреля в 12.00. В этом году международная историческая акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, состоится в пятый раз при поддержке Минпросвещения на региональных площадках по всей стране, а также за рубежом. Помимо того, проверить свои знания можно будет и в онлайн-формате.

«Диктант Победы» состоит из 25 вопросов, 20 из которых относятся к общей военно-исторической тематике, а пять – к региональной. Победители интеллектуального состязания получат дипломы и приглашение на парад, который пройдет 9 мая на Красной площади.

Как отметили в областном правительстве, в период подготовки к акции на ее официальном сайте публикуются тренировочные тесты, которые помогают успешно написать «Диктант Победы». Все они составлены профессиональными экспертами-историками Российского исторического общества.