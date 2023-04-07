В Орловской области благодарность нашла своего героя

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06 апреля 2023 года заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Кутенев вручил Александру Серегину благодарность за большой вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, подписанную Председателем областного Совета Леонидом Музалевским.

Александр Серегин – предприниматель из Глазуновского района Орловской области, который занимается организационными вопросами по формированию и отправке гуманитарных грузов для участников СВО.

«Мы должны сплотиться, стать единой командой в борьбе с нацизмом. Оказывая поддержку нашим ребятам в зоне специальной военной операции, мы помогаем приближать долгожданную победу. Хочу выразить слова искренней благодарности руководству и сотрудникам Кабельного завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» за помощь в сборе гуманитарной помощи, а также Алексеевой Галине Юрьевне за предоставление восьми комплектов кроватей для организации комнаты отдыха бойцам СВО», - рассказывает Александр Серегин.

«Добровольческая деятельность является одной из форм гражданского участия, которая осуществляется без расчета на денежное вознаграждение. И такие люди как Александр своим стремлением помочь мотивируют и объединяют людей на соучастность. Организовывая сбор гуманитарной помощи нашим бойцам на передовой, мы помогаем улучшить условия, а самое главное, передаем часть тепла своей души. Спасибо всем неравнодушным гражданам нашей области и страны, кто принимает участие в сборе гуманитарных грузов. Низкий поклон нашим ребятам, отстаивающим интересы нашей Родины. Вместе мы сила!», - говорит Сергей Кутенев, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов.

Сбор гуманитарной помощи продолжается по всей стране. Все кто желает принять участие смогут легко найти пункты сбора или добровольцев в своих населенных пунктах. Присоединяйтесь!