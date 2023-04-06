Фото: Елена Зябкина

В Орловской области сироте пришлось через суд восстанавливать жилищные права. Женщине не предоставили квадратные метры, положенные ей по закону.

Жительница Новосильского района обратилась в местную прокуратуру за помощью в восстановлении ее жилищных прав.

Женщина в несовершеннолетнем возрасте осталась без родителей. Собственного жилья у орловчанки не было и поэтому в 2019 году ее поставили на соответствующий учет по предоставлению собственного дома. Однако вопреки закону жилье ей своевременно не предоставили.

– В целях восстановления прав сироты межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Новосильского района предоставить ей жилое помещение, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В итоге суд удовлетворил все требования орловчанки.