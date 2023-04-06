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В Орловской области мастер смены завода предстанет перед судом. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда.

Следствием установило, что 51-летний бывший мастера смены завода по производству силикатного кирпича, в нарушение закона допустил в ноябре 2021 года одного из работников предприятия к работе без проведения с ним обучения, инструктажа и тажировки по охране труда.

– Работник, находясь в приемном отделении песка на территории предприятия в селе Коротыш Ливенского района, приступил к выполнению своих трудовых обязанностей по указанию обвиняемого, где при производстве работ произошло попадание его одежды и правой руки в движущиеся части технологического оборудования, в результате чего ему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас обвиняемый мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.