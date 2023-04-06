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НовостиОбщество6 апреля 2023 13:01

Орловщина в два раза увеличила экспорт пшеничной муки

Регион отправил в соседнее государство более 200 тонн продукции
Нина СОКОЛОВА
Фото: пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Фото: пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Орловщина в два раза увеличила экспорт пшеничной муки. Регион отправил в соседнее государство более 200 тонн продукции.

Такие данные приводит пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Так, в первом квартале текущего года из Орловской области в Республику Беларусь было экспортировано 244 тонны муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, что составило 12 партий.

Этот показатель превысил данные прошлого года за аналогичный период в 2,3 раза.

Безопасность и качество экспортных партий были подтверждены протоколами испытаний. Продукция имеет все необходимые сертификаты, оформленные по действующему законодательству в области карантина растений.