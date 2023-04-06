Фото: Нина Соколова

В Орловской области отремонтируют автодорогу «Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно. На эти цели потратят более 80 миллионов рублей.

Соответствующее постановление правительства Орловской области об утверждении сметной документации объекта капитального строительства «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно подписал губернатор Андрей Клычков.

На сегодняшний день, уже утверждена сметная документация на основании положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта текущего ремонта «Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области».

Общая протяженность ремонтируемого участка автодороги – 5,1 километров. Стоимость объекта составит 86,3 миллионов рублей.