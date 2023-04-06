Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 12:53

В Орловской области отремонтируют автодорогу «Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно

На эти цели потратят более 80 миллионов рублей
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Орловской области отремонтируют автодорогу «Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно. На эти цели потратят более 80 миллионов рублей.

Соответствующее постановление правительства Орловской области об утверждении сметной документации объекта капитального строительства «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно подписал губернатор Андрей Клычков.

На сегодняшний день, уже утверждена сметная документация на основании положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта текущего ремонта «Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области».

Общая протяженность ремонтируемого участка автодороги – 5,1 километров. Стоимость объекта составит 86,3 миллионов рублей.