Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области предприниматели получили 57 миллионов рублей в виде грантов. Средства будут направлены на создание инновационных технологических проектов.

В рамках регионального проекта «Содействие инновациям» на базе Центра «Мой бизнес» состоялось открытие реготделения Фонда содействия инновациям. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Отделение создано с целью финансирования новейших разработок в сферах информационных технологий, сельского хозяйства, новых материалов и технологий, медицины и энергосбережения в сумме от 500 тысяч до 50 миллионов рублей.

В 2022 году орловским предпринимателям удалось привлечь 57 миллионов рублей в виде грантовых средств на создание и развитие инновационных технологических проектов. Среди них есть инициативы по расширению производства современных хирургических сшивающих аппаратов и разработке технологий цифровой диафаноскопии для диагностики воспалительных заболеваний.